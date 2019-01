Die Eidgenossen um Spielmacher Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen haben die Qualifikation für die WM in Deutschland und Dänemark (10. bis 27. Januar) verpasst.

In der EM-Qualifikation geht es für die DHB-Auswahl nach zwei Siegen gegen Israel und den Kosovo am 10. oder 11. April in Polen weiter. Am 14. April gastiert Polen in einer Neuauflage des WM-Finals von 2007 zum Rückspiel in Halle/Westfalen.

(sid/old)