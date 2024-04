Deutsche Handballerinnen Handball-Mama Eckerle träumt von Olympia

Dazu will Eckerle, die in der Vorwoche in den EM-Qualifikationsspielen gegen die Ukraine und Israel erstmals seit Dezember 2022 wieder das DHB-Trikot trug, ihren Teil beitragen. „Es war für mich viel Arbeit, aber die hat sich gelohnt. Es ist schön und cool, wieder zurück zu sein. Die Mädels haben mich gut aufgenommen, ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft“, erzählte die junge Mutter nach dem 46:9 gegen Israel - dem höchsten Länderspielsieg der Geschichte - am Sonntagabend in Heidelberg.