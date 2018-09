Karlsson läuft mit Regenbogenschuhen auf

Tobias Karlsson kennt keine Kompromisse. Das ist auf dem Handballfeld so, das gilt für den Kapitän und Abwehrchef der SG Flensburg-Handewitt aber auch abseits davon. In politisch unruhigen Zeiten zeigt Karlsson Haltung. Im prestigeträchtigen Nordderby gegen den THW Kiel will der charismatische Schwede ein deutliches Zeichen setzen und sich mit speziellen Schuhen für Gleichheit und Vielfalt einsetzen.

Karlsson wird im Topspiel am Samstag (18.10 Uhr/ARD) vor einem Millionenpublikum in einem extra für ihn angefertigten und entworfenen Schuh mit Regenbogen-Farben auflaufen. "Ich habe schon lange von so einem Schuh geträumt, mit dem ich ein solches Statement setzen kann", sagte Karlsson der dänisch-deutschen Tageszeitung Flensborg Avis: "Handball heißt für mich Respekt und Toleranz, und es sollte ein Platz für alle sein."

Mit seiner politischen Botschaft hatte Karlsson schon einmal für internationales Aufsehen gesorgt. Bei der EM 2016 in Polen, das damals gerade einen Rechtsruck erlebte, wurde ihm als Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft das Tragen einer Regenbogen-Kapitänsbinde zunächst gestattet - und unmittelbar vor dem ersten Turnier-Auftritt vom europäischen Handballverband EHF verboten.

"Ich trage die Binde so lange, bis mich jemand aufhält", hatte Karlsson damals gesagt. Nun hat er ein Schlupfloch im Regelwerk gefunden, sein Anliegen öffentlich zu machen.

"Die Verbände, vor allem die EHF, haben mittlerweile alle Regularien dahingehend geändert, dass man keine Möglichkeit mehr hat, um mit Farben oder Symbolen für etwas einzustehen", erklärt Karlsson: "Kapitänsbinden oder Bandagen, nichts darf von der Norm abweichen. Bis auf die Schuhe, die dürfen nach wie vor so aussehen wie der Hersteller sie anfertigt."

Karlssons Schuhe sind weiß, und die Sohle strahlt in den Regenbogenfarben rot, orange, gelb, grün, blau und lila. Auf der linken Sohle steht der englische Begriff Equality für Gleichheit und unter dem rechten Schuh Diversity für Vielfalt. An den jeweiligen Fersen-Außenseiten sind ebenfalls die Regenbogen-Farben zu sehen. Außerdem sind die Initialen TK abgebildet.

Doch auch sportlich verspricht das 98. Landesderby ein erster Höhepunkt der noch jungen Handball-Saison zu werden. Branchenprimus Kiel drängt nach drei Jahren ohne Meisterschale im letzten Jahr von Erfolgstrainer Alfred Gislason zurück an die Spitze, Flensburg will ungeachtet des personellen Umbruchs den Überraschungscoup vom vergangenen Jahr wiederholen.

Angestachelt sind die Nordlichter dabei von den Aussagen der Konkurrenz. Flensburg? Keine Chance! Da waren sich sämtliche Bundesliga-Trainer vor der Saison einig. Während Kiel und die Rhein-Neckar Löwen in den Umfragen zu den Favoriten gekürt wurden, hatte den Titelverteidiger angesichts namhafter Abgänge wie dem von Spielmacher Thomas Mogensen, Weltklasse-Keeper Mattias Andersson oder Jacob Heinl niemand auf dem Zettel.

Doch wie gut es mit dem neuem Personal schon klappt, bewiesen die Flensburger nicht zuletzt mit dem imposanten Auswärtssieg am Dienstag bei den Füchsen Berlin (30:25). "Es ist schön zu sehen, wie die Entwicklung voranschreitet", sagte Flensburgs Trainer Maik Machulla, der am Samstag gegen den THW (4:0-Punkte) zu gerne den vierten Sieg im vierten Sieg einfahren würde.

Beim Derby feiert die SG unterdessen auch ein besonderes Jubiläum: Mit dem 1000. Bundesliga-Spiel seit dem Aufstieg der ehemaligen SG Weiche-Handewitt im Jahr 1984 steigt der Klub in einen exklusiven Kreis auf. Bislang haben diese beeindruckende Marke mit Kiel, dem VfL Gummersbach, TV Großwallstadt, GWD Minden, TBV Lemgo und Frisch Auf Göppingen erst sechs andere Vereine geschafft.

(sef)