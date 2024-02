Ehrung Handball-Keeper Wolff mit Fair-Play-Preis ausgezeichnet

In der Kategorie „Sonderpreis“ wurde Para-Leichtathlet Johannes Floors geehrt. Der 29-Jährige hatte vor dem 400-Meter-Finale bei der WM bemerkenswerte Empathie für seinen Konkurrenten gezeigt, dessen Prothese in der Vorbereitung gebrochen war. „Es war für mich selbstverständlich, zu Hunter Woodhall zu gehen, zu helfen und zu trösten. In diesem Moment habe ich unterbewusst die Werte verkörpert, die mir im Sport und im Leben wichtig sind“, sagte Floor rückblickend.