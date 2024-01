Europameisterschaft Handball-Kapitän Golla zu Nordmazedonien: „Wie ein Endspiel“

Während die Defensive in Verbindung mit dem überragenden Torwart Andreas Wolff gegen die Schweiz „schon nahe am Optimum“ agiert habe, müsse man im Angriff noch zulegen. „Wir haben einige Chancen liegengelassen. Das müssen wir besser machen, um in den engen Spielen mit der nötigen Sicherheit agieren zu können. Es ist klar, dass früher oder später die Spiele eng werden und dann Kleinigkeiten entscheiden“, sagte Golla.