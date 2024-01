„Lichtgestalt des deutschen Handballs“ Eine Party mit 20 000 Gästen – Handball-Legende Joachim Deckarm wird 70

Den 70. Geburtstag feiert Joachim Deckarm an diesem Freitag im kleinen Kreis mit Familie und Freunden, am Tag danach gibt es die große Party mit 20 000 Gästen. Gemeinsam mit den Weltmeistern von 1978 wird der ehemalige Handball-Nationalspieler, dessen tragischer Unfall vor beinahe 45 Jahren die Sport-Welt erschütterte, am Samstag in Köln der DHB-Auswahl im zweiten EM-Hauptrundenspiel gegen Österreich die Daumen drücken.