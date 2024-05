Handball Ein schwerer Gang mit Lichtblicken – Jerome Müller steht mit Balingen vor Bundesliga-Abstieg

Jerome Müller zögert einen Augenblick, dann atmet er tief durch. In sein Gesicht steht ihm eine Mischung aus Erschöpfung, Enttäuschung und Frustration geschrieben, als ihm fünf Worte in seinem vermutlich schwersten TV-Interview seiner Karriere als Handballprofi über die Lippen kommen. „Muss man so sagen, ja“, entgegnet der Saarländer dem Reporter nach der 21:34-Heimniederlage seines Vereins HBW Balingen-Weilstetten gegen den ThSV Eisenach auf die Frage, ob die Chancen auf den Klassenverbleib in der Handball-Bundesliga damit dahin seien. Während die Eisenacher um die Ex-Saarloiuser Peter Walz – einer von Müllers besten Freunden – und Marko Grgic feiern, muss er dem drohenden Abstieg entgegenblicken.