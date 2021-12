Turnier in Spanien : Handball-Frauen wollen WM-Lauf gegen Dänemark fortsetzen

Barcelona Im letzten WM-Hauptrundenduell mit Dänemark wollen sich Deutschlands Handball-Frauen trotz des bereits gesicherten Weiterkommens keinen Durchhänger leisten.

Das K.o.-Spiel gegen Gastgeber Spanien oder Brasilien am kommenden Dienstag soll daher in der Partie an diesem Sonntag (20.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) in Granollers komplett ausgeblendet werden. „Es bringt nichts, zu weit vorauszuschauen, sonst gibt es einen Konzentrationsverlust. Das kann man sich gegen Dänemark gar nicht erlauben“, mahnte der 61 Jahre alte Niederländer und kündigte an: „Wir werden das Spiel angehen, um es zu gewinnen.“