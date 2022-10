EM-Test : Handball-Frauen mit knapper Niederlage gegen Frankreich

Die deutschen Handballerinnen um Alina Grijseels verloren in Nancy. Foto: Marco Wolf/dpa

Nancy Die deutschen Handballerinnen verpassen auch im zweiten Länderspiel gegen Frankreich nur knapp einen Achtungserfolg. Der starke Auftritt macht Mut für die EM.

Die DHB-Auswahl unterlag dem WM-Zweiten vor 3000 Zuschauern in Nancy trotz einer starken Aufholjagd in der zweiten Halbzeit zwar mit 29:30 (13:18), tankte aber dennoch viel Selbstvertrauen für die Europameisterschaft vom 4. bis 20. November in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro.