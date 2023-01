Weltmeisterschaft : Handball-Fan Podolski: Typen wie Wolff braucht der Fußball

Kattowitz Ex-Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat als Edel-Fan die deutschen Handballer beim abschließenden Gruppenspiel der Weltmeisterschaft in Kattowitz auf der Tribüne unterstützt und sich als Fan der Sportart zu erkennen gegeben.

Podolski spielt in der polnischen Ekstraklasa für Gornik Zabrze und wohnt in Kattowitz. Durch seine Mutter, die in Polen Handball gespielt habe, habe er auch ein paar Handball-Gene in sich. „Das sieht man doch am Körperbau“, sagte der Weltmeister von 2014 mit einem Augenzwinkern. Sein Vater habe Fußball gespielt, seine Mutter Handball. „Da nimmt man bestimmt was mit an Genen. Meine Mutter ist kräftig-stark, das sieht man mir auch ein bisschen an“, meinte Podolski.