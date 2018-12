Die für Samstag in Nantes geplanten Hauptrundenspiele bei der Handball-EM der Frauen sind wegen der angekündigten Proteste der Gelbwesten verschoben worden. Sowohl die Partie zwischen Gastgeber Frankreich und Schweden (15.00 Uhr) als auch das Spiel Russland gegen Serbien (18.00) finden nun am Sonntag statt. Die Anwurfzeiten der Partien bleiben nach Angaben der Veranstalter unverändert.

Hintergrund sind Befürchtungen, dass es in der Grande Nation am "schwarzen Samstag" erneut zu gewalttätigen Protesten kommen könnte. Die Regierung hat alleine in Paris rund 8000 Sicherheitskräfte mobilisiert, 3400 mehr als am vergangenen Wochenende. Die französische Bewegung der Gelbwesten geht gegen die Steuer- und Sozialpolitik der Regierung auf die Straße. Am vergangenen Samstag wurden nach Ausschreitungen in Paris 412 Personen festgenommen.

Auch auf den Fußball haben die Proteste Auswirkungen: Sechs der zehn für das Wochenende geplanten Begegnungen der Ligue 1 sind bereits abgesagt worden.

