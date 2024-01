Turnier in Deutschland Handball-EM: Gislason gegen Island vor Familienduell

Im ersten Hauptrundenspiel der Europameisterschaft muss der 64-Jährige mit der DHB-Auswahl gegen sein Heimatland ran - und steht vor einer interessanten Herausforderung. „Ich werde beide Nationalhymnen singen, auch wenn das schwierig wird“, kündigte Gislason vor dem Duell an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) in Köln an.