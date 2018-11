Damit steht der Weltmeister bereits nach dem ersten Spiel unter Druck. Für die Russinnen trafen Daria Samochina und Daria Dimitrijewa je siebenmal.

Deutschland trifft in seinem Auftaktspiel am Samstag (15.00 Uhr) in Brest auf Titelverteidiger Norwegen. Weitere Vorrundengegner der jungen DHB-Auswahl von Trainer Henk Groener sind in Gruppe D Rumänien am 3. Dezember sowie zwei Tage später Tschechien (jeweils 18.00 Uhr/alle Eurosport).

Die jeweils ersten drei Teams der vier Vierer-Gruppen erreichen die Hauptrunde, in der in zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften die Halbfinalisten ermittelt werden. Das Finale findet am 16. Dezember in Paris statt.

(lt/sid)