TV-Übertragung Handball-EM der Frauen 2026 erstmals bei ARD und ZDF

Durch die Übertragung im deutschen Free-TV „werden unsere Spitzenwettbewerbe einem möglichst breiten Publikum in Deutschland zugänglich gemacht“, sagte EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner: „Dies wird nicht nur dazu beitragen, den Männerhandball weiter auszubauen, sondern ist auch ein bedeutender Schritt vorwärts in unserer Mission, das Profil des Frauenhandballs zu schärfen.“ Die EM der Frauen 2026 wird in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei ausgerichtet, das Turnier 2028 in Norwegen, Schweden und Dänemark.