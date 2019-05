Endspiele in der Handball-Champions-League : Nur Dissinger spielt beim Final Four in Köln

Köln An diesem Wochenende findet in der Kölner Arena das Final-Four-Turnier der Handball-Champions-League statt. Beim Kampf um den Titel ist zum dritten Mal in Folge kein deutscher Verein dabei. Einziger deutscher Spieler ist Christian Dissinger von Vardar Skopje, der nordmazedonische Club trifft am Samstag im Halbfinale auf den FC Barcelona.

