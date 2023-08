Handball Handball-Bundestrainer tippt auf Magdeburg als Meister

Nach Ansicht von Gislason verfüge der THW zwar über „die richtige Mentalität“ im Titelkampf. „Aber Magdeburg hat sich super verstärkt“, so Gislason. Die beiden Topteams hatten sich bereits in den vergangenen zwei Jahren heiße Titelduelle geliefert - 2022 lag Magdeburg vorn, in der Vorsaison Kiel.