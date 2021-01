Turnier in Ägypten : Handball-Bundestrainer Gislason zu Corona: „Das Thema nervt“

Turnier in Ägypten

Bundestrainer Alfred Gislason steht während eines Spiels am Spielfeldrand. Foto: Sascha Klahn/dpa

Gizeh Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hofft auf ein schnelles Ende der Corona-Diskussionen bei der Weltmeisterschaft in Ägypten.

Vor dem Gruppenfinale der DHB-Auswahl gegen Ungarn am Dienstag (20.30 Uhr/ZDF) stellte der Bundestrainer den WM-Organisatoren und dem Weltverband IHF ein gutes Zwischenzeugnis aus. Die anfänglichen Missstände in den Teamhotels seien „sehr schnell“ korrigiert worden. „Es gibt kein Schlange stehen am Büffet mehr. Jede Mannschaft hat jetzt auch einen eigenen Raum zum Essen“, berichtete Gislason.