Vor Heim-EM Handball-Bundestrainer Gislason macht sich Personalsorgen

Das nächste Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die EM ist für den 3. November in Neu-Ulm gegen Ägypten geplant. Das Saison-Highlight beginnt für die DHB-Auswahl dann am 10. Januar in Düsseldorf mit dem Auftaktspiel gegen die Schweiz. Bis dahin hofft Gislason, dass sich die Liste der angeschlagenen Spieler wieder verkürzt.