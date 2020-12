Turnier in Ägypten : Handball-Bundestrainer erwartet keine weiteren WM-Absagen

Berlin Handball-Bundestrainer Alfred Gislason erwartet keine weiteren Absagen für die Handball-Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten.

„Wir hatten mit allen Spielern im Herbst ein Meeting. Diejenigen, die jetzt abgesagt haben, hatten schon damals Bedenken“, erklärte Gislason. „Alle anderen haben gesagt, dass sie dabei sind, wenn sie nominiert werden. Ich gehe also davon aus, dass es so bleibt“, sagte der Coach in einem Interview der „Bild am Sonntag“.