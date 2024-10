Trauriges Karriere-Aus Handball-Bundestrainer bedauert Karriere-Ende von Drux

Der 29 Jahre alte Drux hatte in der Vorwoche erneut eine schwere Knieverletzung erlitten und auf Anraten der Ärzte am Mittwoch das Ende seiner aktiven Laufbahn verkündet. „Es war ein sehr ehrliches Gespräch“, berichtete Drux beim Streamingdienst Dyn. Er müsse das alles jetzt erst einmal sacken lassen. „Mein voller Fokus liegt darauf, in den nächsten Tagen hoffentlich zum zweiten Mal Papa zu werden. Das ist jetzt die beste Ablenkung“, sagte Drux.