Champions League und EHF-Cup : Handball-Bundesligisten mit makelloser Europacup-Bilanz

Frankfurt/Main Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Champions League auf Kurs Achtelfinale. Im EHF-Cup legen die vier deutschen Teilnehmer einen gelungenen Start in die Gruppenphase hin.

Flensburg festigte dank des Erfolges in Zagreb mit 9:13 Punkten den fünften Tabellenplatz in der Gruppe A und kann am kommenden Samstag mit einem Sieg gegen Elverum das Weiterkommen vorzeitig perfekt machen. „Wir sind sehr glücklich über diese beiden wichtigen Punkte - speziell nach der harten Reise, die wir hatten“, sagte SG-Trainer Maik Machulla.

Am Donnerstagabend hatte sein Team noch in der Bundesliga mit dem letzten Wurf den 21:20-Sieg beim Bergischen HC gerettet, am Samstag war es ähnlich eng. „Gerade in der zweiten Hälfte hatten wir einen sehr guten Angriff, der gute Bewegungen zeigte und immer wieder Lösungen fand. Dagegen hatten wir unsere Probleme in der Deckung gegen den Zagreber Angriff mit sieben Feldspielern“, analysierte Machulla. „Das war der Grund, weshalb wir bis zum Schluss um den Sieg kämpfen mussten.“ Bester SG-Werfer war Rechtsaußen Marius Steinhauser mit sieben Toren.