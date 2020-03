Corona-Pandemie : Handball-Bundesliga will Saison vorerst nicht abbrechen

Stuttgart Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie treffen auch den deutschen Profisport abseits des Fußballs hart. Die Handball-Bundesliga steht vor einer komplizierten Telefonkonferenz.

Einen Abbruch der Saison wie im deutschen Eishockey würde die Handball-Bundesliga am liebsten vermeiden. Mit den drohenden finanziellen Schäden beschäftigen sich die 18 Clubs in ihrer Telefonkonferenz am Montag (11.00 Uhr) aber auch so.