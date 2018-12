Der THW feierte damit bereits den 14. Sieg in Folge und verdrängte mit 32:4 Punkten die Rhein-Neckar Löwen (31:5), die am Donnerstag 34:29 gegen den TVB Stuttgart gewonnen hatten, wieder von Platz zwei. Beide Teams treffen am kommenden Donnerstag in Kiel aufeinander. Flensburg (36:0) führt die Tabelle mit weißer Weste an.

In Bietigheim wehrte sich der Tabellenvorletzte tapfer, stand der Klasse der Kieler am Ende aber machtlos gegenüber. Beide Teams ließen sich auch von den im Laufe der Partie immer widrigeren Platzverhältnissen in der EgeTrans-Arena nicht vom Spielen abhalten. An einigen Stellen am Rand des Feldes, vor allem an den Grundlinien, wellte sich der Belag.

Bester Kieler Werfer war Niclas Ekberg mit acht Toren. Christian Schäfer traf für Bietigheim sechsmal.

(sid/ako)