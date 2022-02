HBL : Handball-Bundesliga: Siege für Flensburg, Kiel und Berlin

Hamburg Die Verfolger von Spitzenreiter SC Magdeburg halten sich schadlos. Bei den Zebras führt Trainer Filip Jicha nach seiner Corona-Isolation wieder das Kommando. SG-Coach Maik Machulla freut sich.

Die Flensburger, die im Hinspiel in eigener Halle nur Unentschieden gegen die Erlanger gespielt hatten und im Pokal an den Franken gescheitert waren, zogen nach dem Seitenwechsel davon. Rechtsaußen Marius Steinhauser traf zum 21:16 (40.). Nach einem Foul an Franz Semper sah Christoph Steinert die Rote Karte (56.). „Flensburg war ziemlich abgezockt und besser als wir“, sagte Nationalspieler Steinert bei Sky. Großen Anteil an 14. Saisonsieg der SG hatte auch Torhüter Kevin Möller mit insgesamt zwölf Paraden. Der Däne blieb aber bescheiden. „Ich bin nichts ohne meine Abwehr“, sagte der 32-Jährige.