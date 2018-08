Bundestrainer Prokop tippt auf Kiel als neuen Meister

"Der THW Kiel hat in meinen Augen die stärkste Mannschaft zusammen", sagte Prokop dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Bleiben Sie hungrig nach Erfolg und von langwierigen Verletzungen verschont, sind sie der Titelkandidat."

Kiel hatte die Meisterschaft zuletzt drei Mal hintereinander verpasst. In der vergangenen Saison holte sich die SG Flensburg-Handewitt die Schale, der THW wurde abgeschlagen Fünfter.

Die Bundesliga startet am Mittwoch traditionell mit dem Supercup in die neue Spielzeit. Der Meister Flensburg trifft in Düsseldorf auf den Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen. Die 53. Erstliga-Saison beginnt dann mit den ersten Partien am Donnerstag.

"Ich freue mich auf eine spannende Saison mit intensiven Duellen und emotionalen Auftritten der Teams", sagte Prokop: "Es gab sehr interessante Transfers, die unserer deutschen Liga weiter helfen werden, sich attraktiv und erfolgreich zu präsentieren."

(SID)