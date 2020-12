Nach Corona-Absagen : Handball-Boss fordert mehr Sicherheit für Profis

Frankfurt/Main Die deutschen Handballer müssen bei der WM gleich auf sieben Spieler verzichten. Besonders bitter: der komplette Abwehrblock fehlt. DHB-Chef Michelmann macht sich aber mehr Sorgen um die Gesundheit der WM-Fahrer als um deren sportliche Erfolgsaussichten.

Gleich vier prominente Corona-Absagen und insgesamt sieben Ausfälle trüben die Erfolgsaussichten der deutschen Handballer bei der Weltmeisterschaft vom 13. bis 31. Januar in Ägypten und stellen den Bundestrainer vor ein kompliziertes Personalpuzzle. „Wir werden jetzt mit anderen Spielern planen und investieren weiterhin alles, um bei der WM das bestmögliche Ergebnis zu erreichen“, versprach der 61 Jahre alte Isländer kämpferisch. „Jeder Verlust ist auch eine Chance.“

Von ursprünglich 35 Spielern aus dem vorläufigen WM-Kader sind Gislason nur noch 28 geblieben. Aus diesem Kreis wird er am kommenden Montag jene 20 Akteure benennen, mit denen er zur WM fährt. „Wir gehen davon aus, dass keine weiteren Absagen mehr folgen werden“, betonte DHB-Sportvorstand Axel Kromer im ZDF-Morgenmagazin. Zugleich räumte er ein: „Wir haben derzeit relativ viel zu leiden, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Andere Nationen sind da deutlich positiver.“

Vorwürfe gab es jedoch weder von Funktionären noch aus dem Kreis der Teamkollegen. „Ich habe den Jungs alles Gute gewünscht und habe totales Verständnis dafür in dieser speziellen Situation. Ich war auch mal in einer ähnlichen Phase, in der die Nationalmannschaft für mich kein Thema mehr war“, sagte Torwart-Oldie Johannes Bitter. Und Kapitän Uwe Gensheimer erklärte: „Ich respektiere die Entscheidung, auch wenn ich es sehr schade finde, dass die Jungs nicht dabei sind.“