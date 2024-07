Olympische Spiele Handball-Aufgebote für Paris stehen fest

Die abschließende Bestätigung des Kaders muss am 26. Juli erfolgen. „Es war eine sehr schwierige Entscheidung. Für die drei ist das natürlich bitter“, sagte Gislason zu der Entscheidung. Während Birlehm in Hannover bleiben wird, reisen Dahmke und Fischer mit nach Paris, wo sie in einem Hotel in unmittelbarer Nähe zum Olympischen Dorf wohnen werden.