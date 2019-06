WM in Japan : Hammer-Gruppe für Deutsche Handball-Frauen

WM in Japan

Tokio Auf die deutschen Handball-Frauen wartet bei der Weltmeisterschaft in Japan eine schwere Vorrunde.

Die DHB-Auswahl trifft bei dem Turnier vom 30. November bis 15. Dezember in Kumamoto in der Gruppe B auf Welt- und Europameister Frankreich, den EM-Achten Dänemark, Asienmeister Südkorea, Südamerika-Champion Brasilien und Australien. Das ergab die Auslosung in Tokio.