Olympia-Test Häfner für Testspiel der Handballer gegen Japan nominiert

Die deutschen Handballer müssen auch bei der Olympia-Generalprobe gegen Japan am Sonntag in Stuttgart (17.30 Uhr, Porsche Arena) auf Rückraumspieler Franz Semper verzichten. Der Linkshänder des SC DHfK Leipzig laboriert an Schulterproblemen, die in Abstimmung der Ärzte von Verband und Verein derzeit in Leipzig weiter behandelt werden, teilte der Deutsche Handballbund mit.