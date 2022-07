Vorrundengegner : „Gutes Los“ für deutsche Handballer bei WM 2023

Kattowitz Die deutschen Handballer haben eine leichte Vorrundengruppe bei der WM 2023 erwischt. Auch die Hauptrunde erscheint machbar. Die ganz dicken Brocken warten frühestens im Viertelfinale.

„Wir haben insgesamt ein gutes Los erwischt - auch mit Blick auf das mögliche Tableau in der Hauptrunde“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer nach der Auslosung im polnischen Kattowitz.

Dort trägt das Team von Bundestrainer Alfred Gislason bei der Endrunde vom 11. bis 29. Januar alle Spiele in der Gruppe E und - im Falle des erwarteten Weiterkommens - auch alle Hauptrundenpartien aus. Gegner wären dann die drei bestplatzierten Teams der Gruppe F mit Norwegen, Nordmazedonien, Argentinien und den Niederlanden.

„Mit Katar als Asienmeister und Serbien haben wir ohne Frage zwei sehr gute Mannschaften bekommen. Der fünfte Afrikavertreter ist eine wahrscheinlich in jeder Hinsicht unbekannte Größe“, sagte Gislason. Wer das sein wird, entscheidet nach dem Abschluss der Afrika-Qualifikation am 18. Juli. „Alles in allem ist das eine gute und interessante, aber auch keine leichte Gruppe“, betonte der Bundestrainer. Für Kapitän Johannes Golla steht fest: „Den Gegnern sind wir auf jeden Fall sportlich gewachsen.“