Handball Göppingen und Berlin im Final Four der European League

Die Berliner setzten sich gegen den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen mit 30:24 (17:15) durch. Die Halbfinal- und Finalpartien werden am 27. und 28. Mai in Flensburg ausgetragen. Die Flensburger dürfen am Abend vor eigenem Publikum gegen den spanischen Club BM Granollers nach dem 31:30-Hinspielerfolg nicht verlieren, um beim Heimturnier sicher dabei zu sein.