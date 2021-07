Olympia : Glanzloser Pflichtsieg für deutsche Handballer

Tokio Die deutschen Handballer mühen sich bei den Olympischen Spielen zum ersten Erfolg in der Gruppenphase. Kapitän Uwe Gensheimer wird sein 200. Länderspiel wohl nie vergessen. Nun geht es gegen Frankreich.

Im dritten Vorrundenspiel am Mittwoch gegen Rekord-Weltmeister Frankreich, der zuvor beim 34:29 gegen Brasilien den zweiten Sieg feierte, darf der 34-Jährige wieder mitwirken. Bundestrainer Alfred Gislason nahm den Feldverweis daher ebenfalls gelassen. „Es ist natürlich hart für ihn, dass das 200. Länderspiel so ablief. Aber er war selber schuld“, sagte der 61 Jahre Isländer und räumte ein: „Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass es sein 200. Spiel war.“

Erst nach 22 Minuten gelang dank eines 4:0-Laufs zum 9:8 die erste Führung, die aber erst Mitte der zweiten Halbzeit entscheidend ausgebaut werden konnte. Im Angriff wurde nun mehr Druck gemacht und die Abwehr mit einem gut aufgelegten Torwart Andreas Wolff dahinter stand stabiler. „Wir haben das am Ende souverän gelöst“, sagte Torwartkollege Johannes Bitter. „Jetzt können wir uns auf Frankreich konzentrieren.“ Dann muss auf jeden Fall eine Steigerung her. „Die sind in einer super Verfassung“, so Gislason, „da müssen wir ein richtig gutes Spiel abliefern.“