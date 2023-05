Handball Gislason zufrieden: Attraktives EM-Los

Schauplatz der Partien am 18., 20., 22. und 24. Januar ist Köln, wo am Final-Wochenende vom 26. bis 28. Januar auch die Medaillen vergeben werden. Dann will die DHB-Auswahl noch dabei sein. „Bei einer Heim-EM muss die Zielstellung sein, eine Medaille zu gewinnen“, sagte DHB-Boss Michelmann.