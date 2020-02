Prokop-Nachfolger : Gislason vorgestellt: DHB-Führung verteidigt Trainerwechsel

Hannover Bei der Vorstellung des neuen Bundestrainers Alfred Gislason geht es aber in erster Linie um den Umgang der Verbandsführung mit dessen Vorgänger.

Bei der Pressekonferenz in einem Flughafenhotel in Hannover drehte sich am Freitag allerdings vieles um seinen am Donnerstag beurlaubten Vorgänger Christian Prokop. „Wir verstehen, dass der Wechsel von Christian als unfair wahrgenommen wird und bedauern dies“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann.