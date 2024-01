Handball-EM Gislason vor Island-Duell: „Beide Nationalhymnen mitsingen“

Bundestrainer Alfred Gislason steht im ersten Hauptrundenspiel der deutschen Handballer bei der Heim-EM gegen sein Heimatland Island vor einer besonderen Herausforderung. „Ich werde beide Nationalhymnen singen, auch wenn das schwierig wird“, kündigte der 64 Jahre alte Isländer vor dem Duell an diesem Donnerstag in Köln an.