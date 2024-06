Handball Gislason benennt DHB-Kader für Olympia

Nicht mehr zum vorläufigen Aufgebot gehören Routiniers wie die Rückraumspieler Kai Häfner und Philipp Weber oder die beiden Rechtsaußen Patrick Groetzki und Timo Kastening. Auch U21-Weltmeister Nils Lichtlein vom Vizemeister Füchse Berlin ist nicht dabei, wenn die DHB-Auswahl am 30. Juni mit einem Lehrgang in Hennef in die heiße Phase der Olympia-Vorbereitung startet.