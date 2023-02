Handball : Getrübter Magdeburger Jubel über Pokal-Coup gegen Kiel

Hamburg Im Pokal-Viertelfinale stoppt Meister Magdeburg den Cup-Verteidiger Kiel. Beim Finalturnier hoffen auch die SG Flensburg-Handewitt, die Rhein-Neckar Löwen und der TBV Lemgo Lippe auf den Triumph.

Vor 12 523 Zuschauern in Hamburg, wohin der THW wegen der Belegung seiner heimischen Arena ausweichen musste, verdrehte sich Saugstrup in der Schlussphase der Verlängerung ohne gegnerische Einwirkung das Knie. Der Weltklasse-Kreisläufer musste nach dem Abpfiff auf einer Trage aus der Halle gerollt werden. „Ich bin kein Arzt. Aber mir fehlt die Fantasie, dass er nicht mindestens zehn bis zwölf Spiele verpasst. Das ist schwer zu verkraften“, haderte Wiegert.

Sein Kieler Trainerkollege Filip Jicha war nach der Niederlage ebenfalls bedient. „Es tut extrem weh und ist bitter, dass wir ausgeschieden sind. Die Gründe dafür liegen in der ersten Halbzeit. Da hat uns die Qualität in der Abwehr und im Angriff gefehlt. Diese Hypothek war zu groß“, bilanzierte Jicha.

Zehn Minuten vor Schluss schien der SCM bei einer Fünf-Tore-Führung klar auf der Siegerstraße, doch der THW zeigte Kämpferqualitäten und kam in der Schlusssekunde durch einen verwandelten Siebenmeter von Magnus Landin tatsächlich noch zum Ausgleich. Kurz zuvor hatte sein Bruder Niklas einen Strafwurf von Kay Smits - mit neun Toren bester Magdeburger Werfer - pariert. Doch die Aufholjagd brachte am Ende nichts.

Bei der Finalrunde am 15./16. April in Köln wartet auf den SCM starke Konkurrenz. Da ist zum einen die SG Flensburg-Handewitt, die sich gegen die HSG Wetzlar erst in der Verlängerung mit 29:28 durchsetzen konnte. „Wir sind unglaublich erleichtert und froh, das große Ziel erreicht zu haben“, sagte SG-Trainer Maik Machulla nach dem Handball-Krimi mit Happy End und merkte an: „Wir hätten es cleverer und ruhiger gestalten können.“