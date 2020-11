Handball-Nationalmannschaft : Gesundheit geht vor: WM für DHB-Spieler noch kein Thema

Denkt schon an das XXL-Event in Ägypten: Handball-Bundestrainer Alfred Gislason. Foto: Bernd Thissen/dpa

Tallinn Nach dem geglückten Start in die EM-Qualifikation steht für die deutschen Handball-Nationalspieler wieder der Liga-Alltag an. Angesichts der Corona-Krise beschäftigt sich noch niemand mit der Weltmeisterschaft im Januar 2021 - nur der Bundestrainer.

Am Ende einer ebenso ungewöhnlichen wie erfolgreichen Corona-Länderspielwoche verabschiedeten sich die deutschen Handballer voller Ungewissheit in den Bundesliga-Alltag.

„Man hat das Gefühl, dass von einem Tag auf den anderen das Ganze eingefroren werden kann. Es ist momentan eine schwere Zeit, durch die wir alle durchmüssen“, beschrieb Rückraumspieler Julius Kühn nach dem souveränen 35:23-Sieg in Estland die unsichere Gefühlslage in der gesamten Branche.

Gut neun Wochen vor dem Auftakt der Weltmeisterschaft ist das XXL-Event in Ägypten in den Köpfen der Nationalspieler kaum präsent. „Man weiß nicht, was einen erwartet bei der WM, und beschäftigt sich auch noch nicht mit dem Gedanken, wie es im Januar aussehen könnte. Jetzt wird erst einmal wieder zwei Monate in der Bundesliga gespielt“, sagte Kühn.