Sieg gegen Österreich : Generalprobe als WM-Mutmacher: Deutsche Handballer glänzen

Köln Die deutsche Handball-Nationalmannschaft schafft vorzeitig die Qualifikation für die EM im kommenden Jahr und fliegt zuversichtlich zur WM, die ohne Zuschauer ausgetragen wird.

„Das ist in der aktuellen Lage die richtige Entscheidung und gibt zusätzliche Sicherheit. Es ist wichtig, dass alle gesund bleiben“, sagte Kapitän Uwe Gensheimer im Anschluss an die 34:20 (19:5)-Gala in der EM-Qualifikation gegen Österreich in Köln.