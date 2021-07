Handball : Gelungener Test als Mutmacher - die Handballer überzeugen

Nürnberg Nach vier anstrengenden Trainingstagen präsentieren sich die deutschen Handballer gegen Brasilien schon in ordentlicher Olympia-Form. Das gibt Selbstvertrauen.

„Die Jungs waren besser auf den Beinen, als ich es erwartet hatte“, sagte Gislason nach dem überzeugenden 36:26 (17:13)-Sieg der DHB-Auswahl zum Auftakt des Drei-Länder-Turniers in Nürnberg. Dabei überzeugten seine Schützlinge zwei Wochen vor Beginn der Sommerspiele in Tokio in allen Mannschaftsteilen.