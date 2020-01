Handball : Für die deutschen Handballer geht es ohne Atempause weiter

Stockholm Am Wochenende ist wieder Bundesliga, und im laufenden Spielbetrieb müssen die Grundlagen für eine erfolgreiche Olympia-Qualifikation gelegt werden.

Kapitän Uwe Gensheimer sehnte nach der Rückkehr von der Europameisterschaft eine längere Pause herbei – doch die gnadenlose Terminhatz der deutschen Handballer geht schon am kommenden Wochenende in der Bundesliga weiter. Dem von einem Virus geschwächten Linksaußen von den Rhein-Neckar Löwen bleibt wie seinen Teamkollegen kaum Zeit zum Durchschnaufen. „Das ist keine leichte Situation“, sagte Gensheimer zum vollen Terminkalender.

Von Bundestrainer Christian Prokop gab es mit Blick auf die Olympia-Qualifikation noch individuelle Arbeitsaufträge obendrauf. Rücksicht kann er nicht nehmen, bleibt nach der EM in kurzer Zeit doch viel zu tun. Schon vom 17. bis 19. April geht es gegen Rekord-Europameister Schweden, den EM-Vierten Slowenien und Afrika-Vertreter Algerien um das Ticket für die Sommerspiele in Tokio, wo die deutsche Auswahl erstmals seit Bronze in Rio 2016 wieder Edelmetall bei einem großen Turnier holen will. „Da müssen alle bereit sein für absolute K.o.-Spiele“, betonte Prokop.