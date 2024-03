Handball-Bundesliga Füchse Berlin verteidigen Tabellenführung vor Magdeburg

Die Magdeburger Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert hatte beim 35:25 (22:13) über den ThSV Eisenach überhaupt keine Probleme. „Wir haben es in der Abwehr gut gemacht, wir hatten eine gute Chancenverwertung“, befand SCM-Spieler Tim Hornke am Dyn-Mikrofon. Obwohl sein Team in der Verfolgerrolle bleibt, hat es bessere Chancen auf die Meisterschaft. Der Champions-League-Sieger steht im Vergleich zu den Füchsen (47:7) zwar nur bei 46:6-Punkten, hat aber ein Spiel weniger auf dem Konto.