European und Champions League : Füchse Berlin verlieren Punkte - Auch andere Clubs betroffen

Haben in der European League zwei Spiele am Grünen Tisch verloren: Füchse Berlin. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Füchse Berlin in der European League zwei Spiele am Grünen Tisch verloren.

Die Qualifikation für das Achtelfinale haben die Füchse zwar weiter sicher, da die besten vier Teams aus der Sechsergruppe weiterkommen. Doch der mit einem Sieg im französischen Nimes eroberte Spitzenrang ist wieder gefährdet. „Die Mannschaft hat sich sportlich Platz 1 erarbeitet. Umso bedauerlicher sind die nun ausgesprochenen Punktabzüge, die wir nicht zu verantworten haben“, wird Manager Bob Hanning in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Auch andere deutsche Clubs haben nach Entscheidung der Europäischen Handball-Föderation (EHF) Spiele in den Gruppenphasen der Champions League und der European League als verloren gewertet bekommen. Grund sind nicht mehr nachzuholende Spielausfälle wegen der gegenwärtigen Corona-Pandemie. Die Partien werden mit 0:2 Punkten und 0:10 Toren gegen die Clubs gewertet, die für den Ausfall durch entsprechende Reise- und Quarantänevorschriften verantwortlich gemacht werden.

In der Champions League verliert die SG Flensburg-Handewitt die Spiele gegen Vardar Skopje und den FC Porto am Grünen Tisch. Gleiches gilt für die Partie des THW Kiel gegen Motor Saporoschje aus der Ukraine. In der European League sind die Spiele der Füchse Berlin gegen Sporting Lissabon und Tatran Presov aus der Slowakei betroffen. Die Rhein-Neckar Löwen verlieren die Punkte gegen Eurofarm Pelister aus Nordmazedonien.