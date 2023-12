Handball-Bundesliga Füchse Berlin und Magdeburg weiter im Gleichschritt

Berlin hingegen hatte gegen aggressiv agierende Gäste Mühe, leistete sich zudem Schwächen in der Defensive und Fehler im Angriff. Erst Mitte der ersten Hälfte kamen die Berliner besser in Schwung und gingen kurz vor der Pause wieder in Führung. Die bauten die Hausherren stetig aus und brachten die Punkte routiniert ins Ziel. Bester Berliner Werfer war Lasse Andersson mit 14 Toren.