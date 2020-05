Handball : Füchse Berlin starten in neuer Europa Liga

Füchse Berlin starten in neuer Europa Liga

Berlin Handball-Bundesligist Füchse Berlin wird auch in der nächsten Saison international vertreten sein. Das verkündete der europäische Verband EHF auf seiner Internetseite.

Den freien Platz in der neuen Europa Liga, der aufgrund des ausgefallenen Finalturniers in Berlin nicht wie üblich an den Titelverteidiger vergeben werden kann, teilte die EHF Deutschland zu. Als Tabellensechster der aufgrund der Corona-Krise vorzeitig beendeten Bundesligasaison haben die Füchse Anspruch auf das Startrecht.