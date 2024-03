Handball Füchse Berlin festigen Tabellenführung in der Bundesliga

Nur 48 Stunden nach dem Sieg in der Champions League gegen den FC Barcelona benötigte Magdeburg in Gummersbach 20 Minuten, um die Partie in den Griff zu bekommen. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit konnte sich der Favorit erstmals auf drei Tore absetzen. Nach dem Wechsel hatten die Gäste, bei denen Omar Ingi Magnusson mit zwölf Toren bester Werfer war, keine Mühe mehr. „Wir sind nach unserem taffen Programm natürlich happy. Meine Jungs haben sich ein Kompliment verdient“, lobte SCM-Trainer Bennet Wiegert.