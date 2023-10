Handball-Bundesliga Füchse Berlin bleiben nach Sieg gegen Löwen Tabellenführer

Die Berliner wachten nun aber auf. Fünf Tore in Serie von Gidsel brachten die Gastgeber erstmalig in Führung. Nun kamen sie auch durch Tempogegenstöße zu einfachen Toren. Bis auf 16:11 zogen sie davon, doch die Löwen steigerten sich in der Abwehr und kämpften sich zur Pause wieder etwas heran.