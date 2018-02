später lesen Handball Füchse Berlin bezwingen Ludwigshafen Teilen

Die Füchse Berlin haben auf den desolaten Auftritt im EHF-Pokal mit einem klaren Sieg in der Bundesliga reagiert. Der Tabellen-Zweite gewann am Samstag beim Vorletzten Eulen Ludwigshafen mit 25:19 (14:12) und festigte seine Position als erster Verfolger des Tabellenführers Rhein-Neckar Löwen. Die Berliner feierten einen glanzlosen aber nie gefährdeten Auswärtserfolg. Rechtsaußen Hans Lindberg war vor 2350 Zuschauern in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle mit sieben Toren erfolgreichster Füchse-Schütze. Nationalspieler Steffen Fäth steuerte vier Treffer bei. Nach einem ausgeglichenen Beginn zogen die Füchse mit 8:4 davon. Doch die Gastgeber kamen wieder auf 8:9 heran. Wenig später ging Petr Stochl für den etwas glücklosen Silvio Heinevetter ins Tor. Der Tscheche bewährte sich sogleich mit zwei guten Paraden. Die Füchse gingen mit einer knappen 14:12-Führung in die Pause. Auch im zweiten Abschnitt konnten sich die Gäste aus der Hauptstadt auf Torwart Stochl verlassen. Mit ihrem Rückhalt im Tor setzten sich die Füchse mit dem 18:14 wieder etwas ab (41.). Anders als im ersten Durchgang gelang es Ludwigshafen nicht mehr, den Rückstand aufzuholen. Die Füchse bauten den Vorsprung auf 23:14 (50.) aus - das war die Entscheidung.