Handball Fristverlängerung für positiv getesteten Torhüter Portner

„Zufällig kann das also nicht passiert sein. Bei einem Stoff dieser Art, der einfach mal so auf die Haut kommt, findet keine nennenswerte Aufnahme des Stoffes durch die Haut statt. Wer sowas ernsthaft diskutiert, versucht, einen Rettungsanker zu finden, mehr nicht“, sagte Sörgel. Portner sei in der Pflicht, einen Beweis zu erbringen, „wie lange er braucht, um die Dosis auszuscheiden und klarzustellen, dass er das nicht vor dem Spiel genommen hat“, betonte der Experte.