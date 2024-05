Handball Flensburger gewinnen deutsches Finale der European League

Das Spiel war noch nicht ganz vorbei, da nahm Trainer Nicolej Krickau seinen Spieler Lasse Möller fest in den Arm. Bereits in diesem Moment war klar, dass die SG Flensburg-Handewitt das deutsche Finale in der European League im Handball gegen die Füchse Berlin gewinnen würde. Am Ende setzten sich die Norddeutschen vor den 10.050 Zuschauern in Hamburg mit 36:31 (15:14) gegen den Ligarivalen und Titelverteidiger aus der Hauptstadt durch.